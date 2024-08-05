Düzce'de Metal Fabrikasında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

DÜZCE'de metal fabrikasında elektrik akımına kapılan işçilerden Serdar Bozok (43) hayatını kaybetti. Bozok'un elektrik akımına kapılarak alev aldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı. Yaralı işçileri gören mesai arkadaşları ihbarda bulundu. 2 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok hayatını kaybetti. Bozok'un cenazesi dün toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

2 işçinin akıma kapıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde hayatını kaybeden Bozok'un elektrik çarpmasıyla birlikte alev aldığı anlar yer aldı.