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Düzce'de Lastiği Patlayan Tırın Dorsesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Muhammet D. yönetimindeki 81 EN 432 plakalı sac rulo yüklü tırın lastiği D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çamköy mevkisinde patladı. Patlamanın etkisiyle lastik kısmından alev alan dorse yanmaya başladı. Alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Düzce'de lastiği patlayan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muhammet D. yönetimindeki 81 EN 432 plakalı sac rulo yüklü tırın lastiği D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çamköy mevkisinde patladı.

Patlamanın etkisiyle lastik kısmından alev alan dorse yanmaya başladı.

Alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Sefer Demir - Güncel

Zonguldak İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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