Düzce'de huzurevinde çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi.

Huzurevinde gece saatlerinde, ilk belirlemelere göre asansör motoru arızası sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında huzurevinde kalanlar, ekipler tarafından tahliye edilerek Karayolları misafirhanesine yerleştirildi.

Merkezde kalan 25 yatağa bağımlı yaşlı ise tedbir amaçlı Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla Düzce ve Kaynaşlı'dan toplam 8 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini belirterek, "Yaşlılarımızla ilgili çok şükür hiçbir problem yaşanmadı. Huzurevinde hali hazırda 59 yaşlı vatandaşımız var, bunlardan 5'i izindeydi. 54 vatandaşımız Kaynaşlı Devlet Hastanesi ve Karayolları misafirhanemizde bu gece misafir kalacaklar. İtfaiye personelinin bize aktardığı kadarıyla yangının çıkış nedeni asansör kaynaklı. Yaşlılarımızın tahliyesi noktasında da emniyetimiz, jandarmamız, belediye personelimiz, sağlık teşkilatımız ve Kızılay personelimiz birlikte yardımcı oldular." ifadesini kullandı.