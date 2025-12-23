Düzce'de ayakkabısının tabanında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki bir dinlenme tesisinde yakalanan şüphelinin ayakkabısının tabanında peçeteye emdirilerek gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde duyum alan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Kaynaşlı ilçesi sınırlarında kalan dinlenme tesisinde E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, giymiş olduğu ayakkabının tabanlığına gizlenmiş ve peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.