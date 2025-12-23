Haberler

Düzce'de ayakkabısının tabanında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda, E.A. isimli şüphelinin ayakkabısında gizlenmiş 2 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki bir dinlenme tesisinde yakalanan şüphelinin ayakkabısının tabanında peçeteye emdirilerek gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde duyum alan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Kaynaşlı ilçesi sınırlarında kalan dinlenme tesisinde E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, giymiş olduğu ayakkabının tabanlığına gizlenmiş ve peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

