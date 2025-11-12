Düzce'de Deprem Riski Olan Alanlar İçin Yenileme Projesi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi"nin deprem riski bulunan illerde konut stokunun yenilenmesi bakımından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Arslan, AA muhabirine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projenin çok yerinde bir karar olduğunu, yapı stoklarının yenilenmesinin her zaman can güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'de yapılan konutların yüzde 90'ının betonarme olduğuna değinen Arslan, "Betonarme yapıların belli bir dayanımı, ömrü var. Çevresel faktörler ve deprem geçirmiş olmaları bu yapıların ömürlerini azaltıyor. Bu anlamda projeyle yapı stokunun yenilenmesi can kayıplarının önüne geçecektir." diye konuştu.

Arslan, özellikle bu tarz yenileme ya da kentsel dönüşüm projelerinin halk, yönetimler ve akademi camiası tarafından her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'nin güncel deprem yönetmeliği can güvenliğini önde tutmakta"

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Hasar Tespit Kurulu" üyesi olduğunu aktaran Arslan, yaptıkları incelemelerde mühendislik hizmeti almış yapılarda çok büyük hasarlar olmadığını gördüklerini kaydetti.

Arslan, 1975 ve 2018 yönetmeliklerinin talimatlarına uyularak yapılan binaların depremlerde ayakta kaldığını gördüklerine işaret ederek, yapının iyi mühendislik hizmeti almasının ayakta kalmasında büyük faktör olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin güncel deprem yönetmeliği can güvenliğini önde tutmakta." diyen Arslan, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşların konut sorununun hızlıca çözüldüğünü anlattı.

Arslan, afetten etkilenen 11 ilde kamu kurumları ve sivil toplumun koordinasyon içerisinde çalışıp süreci en hızlı şekilde atlattığını belirterek, "Kısa zamanda konut stok yenilemesi devletin gücünü gösteriyor. Bu kadar hızlı yenileme çalışması dünyanın hangi ülkesinde yapılabilirdi? Bu da devletimizin gücünü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

" Düzce, deprem testini başarıyla atlatmış illerin başında geliyor"

Düzce'nin 26 yıl önce yaşadığı iki büyük depremin ardından konut stoku ve bilinçlenmede pilot il olduğunu söyleyen Arslan, kentin, deprem testini başarıyla atlatmış illerin başında geldiğini dile getirdi.

Arslan, bu başarının sebeplerinden birinin kat sınırlaması olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu anda Düzce'de 4 kat üzerinde yapıya müsaade edilmiyor. Bu bizim için önemli. Düzce yapı denetimde pilot il. Çok katlı yapıya müsaade edilmeyen yönetmelik ve kültürün bugün de devam etmesi, denetimlerin düzgün yapılması, hazır beton kullanımı, işçiliklerin, mühendislik hizmetlerinin iyi yapılması ve projelerin düzgün denetlenmesi Düzce'yi deprem bilincinde başarılı iller arasında göstermekte."