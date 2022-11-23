Düzce'de deprem nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi!

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği şehirde söz konusu karar 1 gün daha uzatılırken, Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada, "Tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi. ,

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul dahil çok sayıda şehirde hissedilen depremin ardından en büyüğü 4.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam 150 artçı sarsıntı kaydedildi.

YARALI SAYISI 93

Deprem nedeniyle il genelinde 5 binada ağır hasar oluşurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı sayısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı; İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

3 ŞEHİRDE EĞİTİME ARA

Depremin ardından Düzce, Sakarya ve Bolu'da tedbir amaçlı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, söz konusu kararın 1 gün daha uzatıldığını belirtti.

DÜZCE'DE YARIN DA OKULLAR TATİL

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Atay, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" dedi.