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Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikametinde seyreden otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.