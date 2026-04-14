Düzce'de cipin çarptığı yaya yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde yolcu otobüsünden indikten sonra karşıya geçmeye çalışan H.Y., cipin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde cipin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.
Düzce-Yığılca bağlantı yolu İğneler mevkisinde yolcu otobüsünden indikten sonra karşıya geçmeye çalışan H.Y'ye, S.B. idaresindeki 81 AFH 916 plakalı cip çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.Y. yaralandı, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.