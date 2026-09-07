Düzce'de çalılık alan yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Aydınpınar köyünde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Gölyaka Orman İşletmesine ait arazözler, Düzce, Gölyaka ve Beyköy belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülen yangında, çoğunluğu fındık bahçesi olan 25 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA