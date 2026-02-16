Haberler

Düzce'de müştemilatta çıkan yangın endişe yarattı

Düzce'de müştemilatta çıkan yangın endişe yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DÜZCE'de evin bahçesindeki müştemilat, çıkan yangında rüzgarında da etkisiyle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi 2212 Sokak'ta çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle bir evin bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sokakta bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Müştemilatın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

Bugün gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İkisi de mücadeleyi bırakmadı
Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş

Türkiye'deki sayıları bir hayli azaldı
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar