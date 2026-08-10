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Düzce'de otomobil eve çarptı: Sürücü yaralandı

Düzce'de otomobil eve çarptı: Sürücü yaralandı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir bahçe duvarını yıkarak eve çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir bahçe duvarını yıkarak eve çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

H.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yunusefendi Köyü yolu kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı, ardından bahçeye girerek eve çarptı.

Evde yaşayanların ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan H.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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