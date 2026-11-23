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DÜZCE'de otoyolda durdurulan araçta 859 kutu içerisinde yaklaşık 46 bin 203 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu, İstanbul'dan Mersin yönüne gittiği değerlendirilen 34 PMF 409 plakalı araç durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 859 kutu içerisinde yaklaşık 46 bin 203 sentetik hap (Lyrica) ele geçirildi. Araçta bulunan C.Y. ve S.A. gözaltına alındı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı