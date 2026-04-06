Haberler

Düzce'den AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutlama mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de protokol üyeleri, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve diğer protokol üyeleri, AA'nın basındaki rolünü ve milletin gözbebeği haline gelişini vurguladı.

Düzce'de protokol üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, mesajında, Anadolu Ajansının Milli Mücadele'de aldığı sorumlulukla milletin gözbebeği haline geldiğini belirtti.

Keşir, teknolojinin hızla geliştiği küreselleşen dünyada haberin doğru ve tarafsız olduğu kadar hızlı olması gerekliliğinin de ortaya çıktığını ifade ederek, " Anadolu Ajansı, bu noktada attığı adımlarla ülkemizden çıkan bir dünya markası haline gelmiştir. Şehrimizde yerel basına kattığınız değer ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda rol alanları rahmetle anıyorum. Nice başarılı yıllara." ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de AA'nın basın alanında üstlendiği sorumlulukla kentin sesi olduğunu vurgulayarak, toplumun bilgiye erişmesi için emek veren AA çalışanlarına teşekkür etti, başarılar diledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ise yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana ilkeli, kaliteli ve tarafsız habercilik anlayışıyla ilerleyen AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

