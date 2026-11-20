Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Düzce'de hayırsever-kamu işbirliğiyle yaklaşık 45 milyon liraya mal olan aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Beyciler Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Tuncay Yavuz tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle yaklaşık 3,5 dönüm arazi üzerinde 1 yılda inşası tamamlanan Merkez Aliye-Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi için açılış töreni düzenlendi.

Yaklaşık 45 milyon lira kaynakla 368 metrekare kapalı alanda 4 aile hekimliği birimiyle hizmet verecek merkezin açılışında konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, önemli bir sağlık yatırımının daha kente kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Makas, "İnşaat kalitesi yüksek olan, ihtiyaca binaen yapılmış, insanımıza hizmet edecek bir yer. Öncelikle zenginliğini paylaşan Tuncay kardeşime ve onu yetiştiren annemize ve babamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah varlıklarını daim etsin. Birlerini bin etsin." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever aileye teşekkür etti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise sağlık ve eğitimde her gün daha da ileri gitmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Düzce hızla büyüyen bir şehir. İhtiyaçları hızla artan bir şehir. İki büyükşehrin de ortasında olduğu için vatandaşlarımız büyükşehir hizmeti alsın diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de toplumun ihtiyaçlarına hassasiyet gösteren hayırseverlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise Sağlık Bakanlığının kentte yatırımlara devam ettiğini anlattı. Yılmaz, "İlimizde 130'un üzerinde aile sağlığı doktorumuz ve 40 civarında aile sağlığı merkezimiz var. Yenilerini yapmaya, yeni kurulan mahallelerde faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın yaptığı duanın ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

İş insanı Yavuz, programın ardından gazetecilere, anne ve babasının adını taşıyan merkezi kente kazandırmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Düzce'ye böyle bir hizmeti kazandırmak bizim için vefa borcu oldu." dedi.

Kaynak: AA