Düzce'de 4 katlı binanın zemin katındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştu

Düzce'de 4 katlı binanın zemin katındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Konuralp 521. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin yardımıyla evde bulunan kişiler dışarı çıkarıldı; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konuralp 521. Sokak'ta bulunan binanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenler, evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasına yardımcı oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA