Düzce'de 1999 depreminin ardından konut stokunun yüzde 80'i yenilendi

Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 27 sene geçerken, şehirde depremin izleri tamamen silindi. Yatay mimarinin hakim olduğu şehirde depreme dirençli konutlar inşa edildiğini belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki konut stokunun yüzde 80'inin yeni yapılardan oluştuğunu belirterek, "Deprem konusunda farkındalık oluşturmuş ender şehirlerden birisiyiz" dedi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 948 kişi yaralandı. Binaların yüzde 60'ının kullanılamaz hale geldiği depremin ardından geçen 27 yılda kentte yapılaşma büyük ölçüde yenilendi. Deprem sonrası yüksek katlı yapılaşmaya yönelik kısıtlamalar getirilirken, kentte yatay mimari ön plana çıktı.

'DEPREM YÖNETMELİKLERİNİ HARFİYEN UYGULUYORUZ'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentteki yapı stokunun yüzde 80'inin 1999 depreminden sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliklerine göre inşa edildiğini belirterek, "Bugün bizim şehrimizin yüzde 80'i yeni konutlarla donatılmıştır. Konut stokumuzun yüzde 80'i yeni konutlardır ve bu konutlar 99 depreminden sonraki deprem yönetmeliklerine göre inşa edilmiş, depremlere dirençli konutlardır. Biz depremlere ve doğal afetlere karşı dirençli bir şehir inşa ediyoruz. Bunu gerçekleştirirken de deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguluyoruz" diye konuştu.

'ZEMİN ARTI 4 KAT SINIRLAMASI GETİRİLDİ'

Kentte yatay mimariye önem verdiklerini ifade eden Özlü, "Bugün Düzce'de özellikle 2019 yılından sonra dikey mimariye son verilmiştir. Düzce'nin bütün bölgelerinde zemin artı 4 kat sınırlaması getirilmiştir. Genelde Düzce'ye baktığınız zaman bu yatay mimarinin zemin artı 1, zemin artı 2, maksimum 4 kat olduğu görülür" dedi.

'30 YILLIK PERİYOTLARLA DEPREMLER OLUŞMAKTADIR'

Düzce'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Özlü, deprem konusunda kentte farkındalığın yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye deprem kuşağında olan bir ülkedir. Yaklaşık 30 yıllık periyotlarla Düzce'de depremler oluşmaktadır. Biz deprem gerçeğini bilen, deprem konusunda farkındalık oluşturmuş ender şehirlerden birisiyiz. 99 depreminden sonra kendisini yenileyen, doğal afetlere karşı dirençli hale getiren bir şehirdir Düzce. Düzceli kardeşlerimizin deprem konusunda farkındalıklarının son derece yüksek olduğuna inanıyorum ve Allah bir daha Düzce'ye 12 Kasımlar yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı