Düzce, Bolu, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Güncelleme:
Düzce, Bolu, Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Yerel ekipler, yolların ulaşıma açık kalması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Düzce, Bolu, Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Düzce'de gece saatlerinden itibaren kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kenti çevre illere bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bölgesi'ni merkeze bağlayan yolda aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Abant beyaza büründü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Abant Gölü Milli Parkı ile Bolu-Abant kara yolunda kar yağışıyla güzel manzara oluştu. Bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.

Kocaeli

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından Başiskele'deki Aytepe mevkisi, Gölcük'teki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışı etkisini gösterdi.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.

