Düzce Beyköy Belediyesi, arazözü itfaiye aracına dönüştürdü

Düzce'nin Beyköy Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı arazözü itfaiye aracına dönüştürdü. Belediye Başkanı Osman Kılıç, yeni aracın köpük tankı ve su tankı gibi fonksiyonlara sahip olduğunu belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Belediye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından arazöz olarak aldığı aracı itfaiye aracına dönüştürdü.

Beyköy Belediyesi araç filosunu genişletiyor. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arazöz olarak hibe olarak alınan aracı belediye bütçesi ile beldenin ihtiyacı olan itfaiye aracına dönüştürdüklerini söyledi.

Kılıç, "Belediyemiz araç filosunu yeni bir araç kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hibe olarak aldığımız aracı belediyemiz bütçesi ile ihtiyacımız olan itfaiye aracına dönüştürdük. İtfaiye aracı içerisinde köpük tankı, su tankı olmak üzere çok fonksiyonlu bir araç haline getirildi. Bu aracın bize kazandırılmasında emek ve gayretlerinden dolayı milletvekillerimize ve il başkanımıza teşekkürler ediyorum. Beldemize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE