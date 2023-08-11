Düzce Belediyesi 157 çocuğun sünnet şölenini düzenledi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 157 çocuk sünnet ettirildi. Şölene belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik mevlit okunması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.