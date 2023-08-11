Düzce Belediyesi 157 çocuğun sünnet şölenini düzenledi
Güncel Haberler
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 157 çocuk sünnet ettirildi. Şölene belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik mevlit okunması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Düzce Belediyesince sünnet ettirilen 157 çocuk için şölen düzenlendi.
Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde geleneksel olarak düzenlenen şölen öncesinde katılımcılar, belediye binasının önünde bir araya geldi.
Daha sonra mehter takımı eşliğinde İstanbul Caddesi'nden Anıtpark Meydanı'na kortej yürüyüşü yapıldı.
Erguvan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şölene belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra sünnet ettirilen çocuklar, aileleri ve yakınları katıldı.
Etkinlik, mevlit okunması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, kentte sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.