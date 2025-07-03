Düşen Uçaktaki Pilotun Cansız Bedeni Erzurum'a Getirildi

Düşen Uçaktaki Pilotun Cansız Bedeni Erzurum'a Getirildi
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Eskişehir'den dünya turuna çıkmak üzere havalanan M20J tipi uçağın Kaçkar Dağları'na düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, JAK Timleri tarafından alındı ve Erzurum'a gönderildi.

JAK TİMLERİ TARAFINDAN ALINDI, ERZURUM'A GETİRİLDİ

Eskişehir'den dünya turuna çıkmak için havalandıktan sonra M20J tipi tek motorlu uçağının Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a gönderildi. Erzurum Şehir Hastanesi pistine gelen helikopterden alınan Demirci'nin cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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