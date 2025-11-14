Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) cenazeleri, Bursa'ya getirildi. Şehitlerin cenazeleri törenle karşılandı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazeleri, uçakla memleketleri Bursa'ya getirildi. Cenazeleri taşıyan uçak, yoğun sis nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na inemedi. 1 saat havada tur atan ve pisti pas geçen uçak, Balıkesir Havalimanı'na iniş yaptı. Burada Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesini bırakan uçak, daha sonra Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'na geldi.

Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törene, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver I·skurt, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Eskişehir Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Cirit, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti ve CHP milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Düzenlenen askeri törenin ardından Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Yenişehir ilçesine, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi ise Harmancık ilçesine gönderildi.