Haberler

Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) cenazeleri, Bursa'ya getirildi.

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) cenazeleri, Bursa'ya getirildi. Şehitlerin cenazeleri törenle karşılandı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazeleri, uçakla memleketleri Bursa'ya getirildi. Cenazeleri taşıyan uçak, yoğun sis nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na inemedi. 1 saat havada tur atan ve pisti pas geçen uçak, Balıkesir Havalimanı'na iniş yaptı. Burada Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesini bırakan uçak, daha sonra Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'na geldi.

Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törene, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver I·skurt, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Eskişehir Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Cirit, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti ve CHP milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Düzenlenen askeri törenin ardından Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Yenişehir ilçesine, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi ise Harmancık ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.