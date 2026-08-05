2026-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-DUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-29 Temmuz'da tercihleri alınan 2026-DUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA