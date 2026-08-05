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2026-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM, 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-DUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-29 Temmuz'da tercihleri alınan 2026-DUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
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