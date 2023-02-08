Dursunbey ekibi, Hatay'da 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kişi Balıkesir'den bölgeye gelen Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediyesi ekiplerince 45 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kişi Balıkesir'den bölgeye gelen Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediyesi ekiplerince 45 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Antakya'nın Altınçay Mahallesi'ndeki Çatır Sokağı'nda yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. Farklı dairelerde yaşadıkları belirtilen ve isimlerinin Meryem ile Göksel olduğu öğrenilen iki komşu, Balıkesir'den bölgeye gelen Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İlk depremden 45 saat sonra ulaşılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Balıkesir'den bölgeye gelen Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediyesi ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor. - HATAY