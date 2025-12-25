Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi öldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treninin çarptığı 79 yaşındaki Halil Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çelik'in cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir- Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Gökçedağ mevkisinde demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan Halil Çelik'e (79), çarptı.
Çelik, çarpmanın etkisiyle köprüden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çelik'in cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel