Haberler

71 ve 72 yaşındaki çift, 52 yıldır engelli 3 çocuklarına bakıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan Duriye ve Mustafa Dural çifti, doğuştan bedensel engelli üç çocuklarına 52 yıldır özveriyle bakıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmayan çift, çevredekilerin takdirini topluyor.

Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi'nde yaşayan Duriye-Mustafa Dural çifti, doğuştan bedensel engelli olan çocukları Lütfi (52), İsa (49) ve Sadike (43) ile birlikte yaşamlarını sürdürüyor. İlerleyen yaşlarına rağmen çocuklarının bakımını bir an olsun aksatmayan çift, tüm zamanlarını evlatlarına ayırıyor. Ailenin geçimi ise Mustafa Dural'ın emekli maaşı ve devletten alınan evde bakım desteği ile sağlanıyor. Dural çifti, yıllardır çocuklarını birbirlerinden ayırmadan aynı çatı altında bakarak hayatlarını sürdürüyor.

'EVLATLARIMIN BİR DEDİĞİNİ İKİ YAPMIYORUM'

Duriye Dural, "Ben kaderime razıyım, yapacak bir şey yok. Çocuklarım misafiri çok seviyor. Gelenden gidenden çok memnun kalırlar. Yemek seçmezler, ne pişirsem yerler. Haftada 5-6 gün banyolarını yaptırırım" dedi.

Mustafa Dural ise "Eşimle birlikte çocuklarımızı bırakıp bir yere gitmeyiz. Nikah ya da düğün olduğu zaman birimiz mutlaka evde kalır. Evlatlarımın bir dediğini iki yapmıyorum. Her isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

