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Durağan'da "İlçemizde Sinop'u Görmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor

Durağan'da 'İlçemizde Sinop'u Görmeyen Kalmasın Projesi' sürüyor
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Sinop'un Durağan ilçesinde başlatılan proje kapsamında vatandaşlar, Tarihi Sinop Cezaevi, Hamsilos Koyu ve Akliman gibi önemli yerleri ziyaret ediyor. Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, özellikle kadınlar ve emeklilerin katılımıyla yaz boyunca sürecek gezilerle kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasını hedeflediklerini belirtti.

Sinop'un Durağan ilçesinde, "İlçemizde Sinop'u Görmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında düzenlenen kültür gezileri devam ediyor.

Proje kapsamında düzenlenen gezilerde vatandaşlar, Tarihi Sinop Cezaevi, Hamsilos Koyu, Akliman Tabiat Parkı, İnceburun ve Alaaddin Camisi başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçede yaşayan bazı vatandaşların çeşitli nedenlerle bugüne kadar Sinop'u görme fırsatı bulamadığını, bu düşünceden hareketle projeyi başlattıklarını söyledi.

Ermiş, Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop'un tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yaz boyunca devam edecek kültür gezileriyle özellikle kadınlar ve emeklilerin Sinop'un tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanımaları hedefleniyor.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
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