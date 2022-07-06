Dünyanın en yüksek 3. yapısı: Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek 3. binası konumunda bulunuyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek 3. binası konumunda bulunuyor. Kabe'nin hemen yanına inşa edilen yapı 120 kattan oluşmakta. Gündüz veya gece saatin kaç olduğu kilometrelerce mesafeden okunabiliyor. 601 metre yüksekliğe sahip olan binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunmakta. AA / Ashraf Amra - Güncel Suudi Arabistan Mekke Saat Güncel Haberler

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