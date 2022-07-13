Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin listesi açıklandı! Türkiye ilk 10'da

Ülkelerin askeri güçlerine ilişkin raporlar, vatandaşlar tarafından daima merak ediliyor. Özellikle kahraman ordusuyla ön plana çıkan milletler arasında yer alan Türk milleti de bu listelerde hangi sırada olduklarına bir hayli önem veriyor.

TÜRKİYE İLK 10'A GİRMEYİ BAŞARDI

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesinin düzenli olarak hazırladığı rapora göre dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belirlendi. 50 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye, 9. sıradan dahil oldu.

YUNANİSTAN'IN YERİ DE MERAK EDİLİYORDU

Ege'de Türkiye ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Yunanistan'ın da sıralamadaki yeri merak ediliyordu. Yunanistan, 633 adet askeri hava aracı ile listede kendisine 17. sıradan yer bulabildi.

İşte hava kuvvetleri en güçlü 50 ülke:

1- ABD

2- RUSYA

3- ÇİN

4- HİNDİSTAN

5. GÜNEY KORE

6. JAPONYA

7. PAKİSTAN

8. MISIR

9. TÜRKİYE

10. FRANSA

11. KUZEY KORE

12. SUUDİ ARABİSTAN

13. İTALYA

14. TAYVAN

15. BİRLEŞİK KRALLIK

16. BREZİLYA

17. YUNANİSTAN

18. ALMANYA

19. İSRAİL

20. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

21. CEZAYİR

22. İRAN

23. İSPANYA

24. MEKSİKA

25. TAYLAND

26. KOLOMBİYA

27. POLONYA

28. SURİYE

29. ENDONEZYA

30. AVUSTRALYA

31. KANADA

32. IRAK

33. UKRAYNA

34. ANGOLA

35. ŞİLİ

36. MYANMAR

37. VENEZUELA

38. ÜRDÜN

39. FAS

40. SİNGAPUR

41. PERU

42. KAZAKİSTAN

43. GÜNEY AFRİKA

44. ARJANTİN

45. VİETNAM

46. İSVEÇ

47. BELARUS

48. ÖZBEKİSTAN

49. FİNLANDİYA

50. SUDAN