Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin listesi açıklandı! Türkiye ilk 10'da
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkelerin yer aldığı Global Firepower 2022 raporu merakla bekleniyordu. Rapor açıklandı. Türkiye, 50 ülke arasından 1.057 adet askeri hava aracı ile 9. sıraya yerleşti.
Ülkelerin askeri güçlerine ilişkin raporlar, vatandaşlar tarafından daima merak ediliyor. Özellikle kahraman ordusuyla ön plana çıkan milletler arasında yer alan Türk milleti de bu listelerde hangi sırada olduklarına bir hayli önem veriyor.
TÜRKİYE İLK 10'A GİRMEYİ BAŞARDI
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesinin düzenli olarak hazırladığı rapora göre dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belirlendi. 50 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye, 9. sıradan dahil oldu.
YUNANİSTAN'IN YERİ DE MERAK EDİLİYORDU
Ege'de Türkiye ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Yunanistan'ın da sıralamadaki yeri merak ediliyordu. Yunanistan, 633 adet askeri hava aracı ile listede kendisine 17. sıradan yer bulabildi.
İşte hava kuvvetleri en güçlü 50 ülke:
1- ABD
2- RUSYA
3- ÇİN
4- HİNDİSTAN
5. GÜNEY KORE
6. JAPONYA
7. PAKİSTAN
8. MISIR
9. TÜRKİYE
10. FRANSA
11. KUZEY KORE
12. SUUDİ ARABİSTAN
13. İTALYA
14. TAYVAN
15. BİRLEŞİK KRALLIK
16. BREZİLYA
17. YUNANİSTAN
18. ALMANYA
19. İSRAİL
20. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
21. CEZAYİR
22. İRAN
23. İSPANYA
24. MEKSİKA
25. TAYLAND
26. KOLOMBİYA
27. POLONYA
28. SURİYE
29. ENDONEZYA
30. AVUSTRALYA
31. KANADA
32. IRAK
33. UKRAYNA
34. ANGOLA
35. ŞİLİ
36. MYANMAR
37. VENEZUELA
38. ÜRDÜN
39. FAS
40. SİNGAPUR
41. PERU
42. KAZAKİSTAN
43. GÜNEY AFRİKA
44. ARJANTİN
45. VİETNAM
46. İSVEÇ
47. BELARUS
48. ÖZBEKİSTAN
49. FİNLANDİYA
50. SUDAN