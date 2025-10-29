Dünyadan Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıl Dönümü İçin Kutlama Mesajları

(ANKARA) - NATO, Türk Yıldızları ile TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu'na demir attığını gösteren fotoğraflar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan bir paylaşımda bulundu. Pakistan ve Belarus Devlet Başkanları, kutlama mesajlarında ikili ilişkilere dikkat çekti, Türk Devletleri Teşkilatı, Azerbaycan ve Kırgızistan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, dünya liderleri ve uluslararası kuruluşlar, Türkiye'ye tebrik mesajları iletti. ABD'den NATO'ya, Pakistan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar birçok ülke ve kurum, Türkiye ile olan stratejik işbirliği ve kardeşlik bağlarını vurgulayarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bu kapsamda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlayan bir açıklama yaptı. Rubio, açıklamasında, şunları kaydetti:

"ABD ve Amerikan halkı adına, Cumhuriyetinizin 102. yıl dönümünde Türkiye halkına en içten tebriklerimi iletmek istiyorum. ABD-Türkiye ilişkisi, küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir değer verilen bir NATO müttefikidir. Türkiye, bölgesel istikrarı sağlamak, terörle mücadele etmek, ticareti genişletmek ve enerji işbirliğini güçlendirmek gibi birçok alanda ortak çıkarlarımızı paylaştığımız hayati bir ortağımızdır. İkili işbirliğimiz, Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh kılmaya devam etmektedir. Bu özel günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizinle birlikte kutluyor ve güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz."

NATO'dan TSK videosu ile anlamlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması

NATO'nun sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlayan bir paylaşımda bulunuldu. Türk Yıldızları'nın NF-5 uçaklarına yer verilen paylaşımda, " Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan müttefikimiz Türkiye'yi onurlandırmak için paylaşım yaparak bize katılın" denildi.

NATO Deniz Komutanlığı da sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'inci yıl dönümünü kutladı. Paylaşımda, TCG Anadolu'nun (L-400) İstanbul Sarayburnu'na demir attığını gösteren bir görsel kullanılarak, "Türkiye'deki müttefiklerimizi ve dostlarımızı tebrik ediyor, selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye Ulusal Günü'nü kutluyoruz" ifadesi yer aldı.

ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun! NATO müttefikimiz Türkiye'nin, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Türkiye'nin olağanüstü askeri gücünü ve gelişmiş ABD ekipmanlarını stratejik biçimde kullanmadaki başarısını takdir ediyoruz. Kalıcı ortaklığımız, NATO içinde bölgesel istikrar ve ortak güvenlik açısından hayati öneme sahiptir" denildi.

NATO'nun Brunssum'daki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın paylaşımında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Türkiye ile birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Türkiye'nin savunma sanayisini öven bir video da yer aldı.

Rusya'dan kutlama

Rusya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksel Ivanov da sosyal medya hesabından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ivanov, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Türkiye yönetimi ve Türk halkını tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten kardeşlik vurgusu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kutlama mesajında, "Türkiye'nin 102. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına Pakistan halkı adına en içten tebriklerimizi sunuyor, sıcak selamlarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı. Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge rehberliğinde yeni bir stratejik ortaklık dönemine girdiğini söyleyen Şerif, iki ülkenin, zaman testinden geçmiş ve kalıcı bağların tüm ortak çıkar alanlarında sunduğu büyük potansiyeli birlikte değerlendirmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Belarus'tan Türkiye'ye kutlama mesajı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye halkını tebrik etti. Lukaşenko, "Türkiye'nin ekonomik alandaki ve ulusal kalkınmadaki başarılarını görmek büyük bir memnuniyet kaynağıdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin, yenilik ve reform yolunda kararlılıkla ilerlediğini ve hem bölgede hem de küresel ölçekte barış ve istikrarın sağlanmasında giderek daha önemli bir rol oynadığını belirten Lukaşenko, "Minsk ve Ankara, ticaret ve yatırımlardan kültürel ve insani değişimlere kadar birçok alanda çok yönlü ve verimli bağlara sahip güvenilir ortaklardır. İkili temasların devam eden olumlu dinamizminin, ilişkilerin derinleşmesine ve yoğunlaşmasına, ülkelerimizin halklarının yararına katkı sağlayacağına inanıyorum" mesajını paylaştı.

Kazakistan Devlet Başkanı Kassym-Jomart Tokayev ise Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini ileterek, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın güçlendiğini vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı: "Yüzyılı aşkın bu yolculuk, Atatürk'ün rehberliğinde şekillenmiştir"

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bugün ev sahibi ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 102'inci yıl dönümünü kutlamaktadır. Bu özel vesileyle, Türkiye Hükümeti'ne ve kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geride bıraktığı 102 yılda Türkiye, dayanıklılık, kararlılık ve vizyon örneği sergileyerek kıtaları, kültürleri ve medeniyetleri bir araya getiren dinamik bir ulus olarak öne çıkmıştır. Yüzyılı aşkın bu yolculuğu, 'Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde şekillenmiştir. Türkiye, bu ruhu doğrultusunda, çalışkanlığı, yenilikçiliği ve barış, istikrar ve refah konusundaki bağlılığıyla ilham vermeye devam etmektedir.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu üyesi olarak Türkiye, işbirliğini güçlendirme, bölgesel entegrasyonu ilerletme ve Türk Dünyası'nda ortak değerleri yaygınlaştırmada hayati bir rol oynamıştır. Türkiye'nin liderliği ve vizyonu, Türk Dünyası Vizyonu 2040 ve TDT Stratejisi 2022–2026'da somutlaşan ortak hedeflerin gerçekleştirilmesinde temel öneme sahiptir. Geleceğe bakarken, tüm Üye Devletlerimizin değerli katkılarıyla ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın daha da güçleneceğine ve önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu gurur dolu Cumhuriyet Bayramı'nda, Türkiye Hükümeti'ne ve halkına bir kez daha en içten tebriklerimi sunuyor, modern Cumhuriyet'in temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Türkiye'ye en içten tebriklerimi sunuyorum" diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bayramov, Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir ses haline geldiğini ve müttefik ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişeceğine inandığını belirtti.

Romanya'dan kutlama ve birlik mesajı

Romanya Büyükelçiliği'nden de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye'yi, Ulusal Günü vesilesiyle tebrik ederiz. Romanya ve Türkiye, ortak bölgesel ve uluslararası öncelikler üzerinde yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam ediyor ve halklarımızın ve ülkelerimizin yararına Stratejik Ortaklığımızı daha da güçlendirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz."