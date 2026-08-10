Dünyada Kültür-Sanat Rüzgarı: Festivaller, Sergiler ve Yeni Filmler

Dünyanın farklı şehirlerinde festivallerden konserlere, sahne performanslarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İskoçya, ağustos ayında yoğun bir kültür-sanat dönemine sahne oluyor. 31 Ağustos'a kadar düzenlenecek Edinburgh Festival Fringe kapsamında Filistinli akrobatları sahneye taşıyan "The Palestinian Circus: Step and a Half", illüzyon gösterisi "Ben Hart: The Labyrinth" ve tiyatro yapımı "Burning Down the Horse" gibi birçok oyun, gösteri ve etkinlik yer alıyor.

Aynı tarihlerde devam eden Edinburgh Uluslararası Festivali opera, klasik müzik ve uluslararası tiyatro yapımlarıyla programını sürdürüyor. Festivalde "Hostile", "Jason Max Ferdinand Singers" ve "When Prophecy Fails" gibi birçok tiyatro oyunu, konser ve sahne etkinliği bulunuyor.

Kentte ayrıca 13-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak Edinburgh Uluslararası Film Festivali için hazırlıklar tamamlanıyor.

İsviçre'de Locarno Film Festivali, bağımsız sinemadan örnekleri ve uluslararası yapımları, tarihi Piazza Grande'de izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Festival 15 Ağustos'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Belgesel ve kısa film alanında ise Balkanlar'ın önemli sinema etkinliklerinden biri olan Dokufest, 15 Ağustos'a kadar Kosova'da Prizren'de gösterimlere devam edecek.

Bosna Hersek'te 15 Ağustos'ta başlayacak Sarajevo Film Festivali, bölgesel yarışmalar, yönetmen söyleşileri ve açık hava gösterimleriyle hafta boyunca Saraybosna'yı uluslararası sinema çevrelerinin buluşma noktası haline getirecek.

Müzik

Avusturya'da devam eden Salzburg Festivali, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaparken 10-16 Ağustos haftasında büyük senfoni orkestralarının konserleri, opera prodüksiyonları ve resitallerle klasik müzik tutkunlarını ağırlayacak.

İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen La Notte della Taranta etkinlikleri, 22 Ağustos'a kadar geleneksel Güney İtalya müziği ve halk danslarını uluslararası izleyiciyle buluştururken konserler ve kültürel programlarla bölgenin yerel mirasını çağdaş yorumlarla sahneye taşıyacak.

İngiltere'de düzenlenen BBC Proms Klasik Müzik Festivali, Londra'da 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Sergiler

Endonezya'da Bali'de gerçekleştirilen Jia Curated festivali, mimarlık, tasarım ve çağdaş sanatı 17 Ağustos'a kadar bir araya getiriyor. "Nature Weave" teması etrafında şekillenen etkinlikte sürdürülebilir tasarım, biyofilik mimari, kamusal alan ve sanat ilişkisini ele alan sergiler, konuşmalar ve atölyeler düzenleniyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Tate Modern'de 25 Haziran'da açılan "Frida: The Making of an Icon" sergisi 3 Ocak'a, Ana Mendieta retrospektifi ise 17 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. Hayward Gallery'de devam eden Anish Kapoor sergisi de 18 Ekim'e kadar görülebilecek.

ABD'de, New York'taki MoMA'da "It's Alive! A Century of Animation from the Collection" sergisi 2027 yazına kadar sürecek.

"Western-style Architecture in Japan" sergisi, 23 Ağustos'a kadar Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Edo-Tokyo Museum'da ziyaret edilebilecek.

Dijital sanat ve medya sanatı sergileri, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Seoul Museum of Art'ta (SeMA) görülebilecek.

ABD Sinemaları

ABD sinema salonlarında drama, belgesel, animasyon, korku ve müzikal türlerinde çok sayıda yeni yapım izleyiciyle buluşacak.

Haftanın ilk vizyon filmi, 10 Ağustos'ta gösterime giren "Prisoners of Paradise" oldu.

12 Ağustos'ta ise müzik ve belgesel türlerini bir araya getiren "Katseye: Wild Hearts" sinemaseverlerle buluşacak.

13 Ağustos'ta, canlı konser deneyimini sinema salonlarına taşıyan "2026 Cortis Tour [Put Your Phone Down] in LA: Live Viewing" gösterime girecek.

ABD'de haftanın en yoğun vizyon günü olan 14 Ağustos'ta ise geniş bir yapım yelpazesi izleyici karşısına çıkacak. Çocuk ve aile kategorisinde "PAW Patrol: The Dino Movie", bilim kurgu-macera türünde "The End of Oak Street", bilim kurgu ve gerilim öğeleri taşıyan "Terrestrial" ile müzikal-drama olan "Nimrods" öne çıkıyor.

Savaş ve politik gerilim temasını işleyen "The Brink of War", bağımsız komedi yapımı "The Wrong Girls", dramatik anlatısıyla "Union County" ve fantastik aile filmi "All Wishes Come True!" aynı gün vizyona girecek yapımlar arasında yer alıyor.

Müzikal filmler arasında "Six: The Musical Live!" de varken, Hint sinemasının beklenen devam filmi "Awarapan 2" de ABD'de gösterime girecek.

Haftanın uluslararası yapımları arasında ayrıca "Memory of Princess Mumbi" de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA