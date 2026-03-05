Haberler

Sakarya'da yetimler ve aileleri İHH'nin iftar programında buluştu

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlediği iftar programıyla yetim çocuklara destek sağladı. Programa yaklaşık 1200 kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneğince, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla düzenlenen programda çocuklar, Hacivat-Karagöz gösterisi, yüz boyama, davulcu, balon şişirme gibi çeşitli etkinliklerle eğlendi.

İhh İnsanı Yardım Vakfı Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Özatamer, programda yaptığı konuşmada, 30 yıl önce başlanılan sponsorluk çalışmalarıyla bugünlerde 44 ülkede 160 binden fazla yetim çocuğa destek verildiğini belirtti.

İlk yetimhanenin 2013'te kurulduğunu aktaran Özatamer, "Bugüne denk 9 ülkede 44 yetimhane inşa edildi. Evlatlarımız ve ailelerimizin duası İHH olarak tüm dünyada gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bereketi ve sigortasıdır." dedi.

Sakarya İHH Başkanı Yakup Başer de ramazan ayının, paylaşmanın, kardeşliğin ve gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı müstesna zaman dilimi olduğunu kaydetti.

Başer, kentteki çocuklar ve kıymetli aileleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki bir çocuğun yüzündeki tebessüm, dünyanın en kıymetli hazinelerinden biridir. Bu yüzden Sakarya İHH olarak yılın her günü çocuklarımızın yanında olmaya, onların eğitimine, gelişimine ve mutluluğuna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Ramazan ise bu kardeşliği daha güçlü hissettiğimiz, sofralarımızı ve gönüllerimizi daha geniş açtığımız zaman oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
