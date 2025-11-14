Dünya Turundaki Bisikletçi Müzisyenler Konya'da

Dünya turundaki bisiklet tutkunu müzisyen Fransızlar, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan Amauk Joseyeh ve Lucas Ballesti, Türkiye'ye ulaştı.

Beyşehir ilçesine uğrayan ikili, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından Beyşehir Bisiklet Evi'nde misafir edildi.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bisikletlileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek,"İkili, müzikle de uğraşıyor. Bisikletlerinde müzik aletlerini taşıyarak tur boyunca fırsat buldukça çalıyorlar. Bizlere güzel sunumlar yapıp, küçük konserler verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.