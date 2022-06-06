Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower - Haberler

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Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırıları sonucu yıkılan ikiz kulelerin yerine inşa edilen ve dünyanın en uzun binaları arasında yer alan Dünya Ticaret Merkezi (One WTC), New York'un en belirgin silüeti olma özelliğini koruyor.

11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırıları sonucu yıkılan ikiz kulelerin yerine inşa edilen ve dünyanın en uzun binaları arasında yer alan Dünya Ticaret Merkezi (One WTC), New York'un en belirgin silüeti olma özelliğini koruyor. 2006'da yapımına başlanan One WTC, 2013'te üzerine eklenen çan kulesiyle 541 metre yüksekliğine erişti ve 2014'te tamamlanarak hizmete alındı. 104 katlı bina, Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin ana binası olarak tanımlanıyor.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Dünya Ticaret Merkezi New York Eylül Güncel Haberler

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