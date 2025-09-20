Dünya Temizlik Günü'nde Samsun'da Çevre Temizliği Etkinliği

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Let's Do It Türkiye (Haydi Yapalım Derneği) koordinasyonunda Engiz Çamlık alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, öğrencilerle sahilde çöp toplayarak çevre bilincine dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, YEPAŞ'ın sponsorluğu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve gönüllüler yer aldı.

Sahil boyunca toplanan yüzlerce kilogram atık geri dönüşüme gönderildi. Öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla çevre temizliğinin önemine dikkat çekti.

Çevre temizliği sadece bugüne özel olmadığını vurgulayan Şimşek, "Gençlerimizin bu duyarlılıkla hareket ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.