Eskişehir'de 'Dünya Sulak Alanlar Günü' kapsamında farkındalık gezisi düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Balıkdamı Sulak Alanı'nda farkındalık ve korumak odaklı saha gezisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile Doğa Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen proje, Akdeniz Tatlı Su Ekosistemleri için Donörler İnisiyatifi (DIMFE) tarafından destekleniyor.

Proje kapsamında yapılan saha gezisinde, Balıkdamı Sulak Alanı'nda belirlenen ekosistem hizmetleri, doğa temelli çözümler, istilacı türlerle mücadele çalışmaları, yapay ada yapımı ve saz temizliği faaliyetlerine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı.

Uzmanlar eşliğinde yürütülen çalışmalarda, sulak alanların korunmasına yönelik iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.

Etkinlik kapsamında, sulak alanda artan katı atık kirliliğine dikkati çekmek amacıyla çevre temizliği de gerçekleştirildi. Proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çöp toplama çalışmasının, farkındalık oluşturmasının yanı sıra alanın ekolojik sağlığına katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Dünya Sulak Alanlar Günü'nün sulak alanların biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra bu alanlarla birlikte şekillenen kültürel miras ile geleneksel bilginin görünür kılınması açısından da önem taşıdığı ve Türkiye'deki sulak alanların, binlerce yıllık insan doğa etkileşiminin izlerini taşıyan yaşayan kültürel peyzajlar arasında yer aldığı ifade edildi.