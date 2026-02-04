Haberler

Eskişehir'de "Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında farkındalık gezisi düzenlendi

Eskişehir'de 'Dünya Sulak Alanlar Günü' kapsamında farkındalık gezisi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Balıkdamı Sulak Alanı'nda farkındalık oluşturmak için saha gezisi düzenledi. Proje, sulak alanların korunmasına yönelik çalışmaları ve çevre temizliğini kapsıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Balıkdamı Sulak Alanı'nda farkındalık ve korumak odaklı saha gezisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile Doğa Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen proje, Akdeniz Tatlı Su Ekosistemleri için Donörler İnisiyatifi (DIMFE) tarafından destekleniyor.

Proje kapsamında yapılan saha gezisinde, Balıkdamı Sulak Alanı'nda belirlenen ekosistem hizmetleri, doğa temelli çözümler, istilacı türlerle mücadele çalışmaları, yapay ada yapımı ve saz temizliği faaliyetlerine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı.

Uzmanlar eşliğinde yürütülen çalışmalarda, sulak alanların korunmasına yönelik iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.

Etkinlik kapsamında, sulak alanda artan katı atık kirliliğine dikkati çekmek amacıyla çevre temizliği de gerçekleştirildi. Proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çöp toplama çalışmasının, farkındalık oluşturmasının yanı sıra alanın ekolojik sağlığına katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Dünya Sulak Alanlar Günü'nün sulak alanların biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra bu alanlarla birlikte şekillenen kültürel miras ile geleneksel bilginin görünür kılınması açısından da önem taşıdığı ve Türkiye'deki sulak alanların, binlerce yıllık insan doğa etkileşiminin izlerini taşıyan yaşayan kültürel peyzajlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay