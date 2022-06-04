Dünya şampiyonu milli boksör Akbaş, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş, Doğanşehir Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Akbaş, antrenörlüğünü de yapan babası Kerem Akbaş ile Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kılıç, "Dünya boks şampiyonu olarak tarihi bir başarının altına imza atan Hatice Akbaş, milli gururumuzdur. Türk spor tarihine adını yazdıran Hatice Akbaş kardeşimizi yetiştiren, ona rehberlik eden, çalışmalarında desteklerini eksik etmeyen annesi ve babasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hatice Akbaş da Kaymakam Kılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.