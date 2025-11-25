Haberler

Dünya Şampiyonu Emircan Çolak, Rektörü Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Emircan Çolak, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonasında 60 kiloda dünya şampiyonu oldu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi, Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonu Emircan Çolak, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Emircan Çolak, 25-26 Ekim tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen 1. Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonasında 60 kiloda dünya şampiyonu oldu. Çolak, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektör Yılmaz, Emircan Çolak'ın dünya şampiyonluğunu Tokat ve TOGÜ için büyük bir onur olarak gördüğünü belirterek Emircan Çolak'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Emircan Çolak, kendisine verilen destek için teşekkür ederek, yeni hedeflerinin uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.