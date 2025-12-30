Haberler

DSÖ, dünya genelinde 4,4 milyardan fazla kişinin kentsel alanlarda yaşadığını bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, kentsel alanlarda yaşayan kişi sayısının 2050'ye kadar dünya nüfusunun yaklaşık %70'ine ulaşacağını açıkladı. Şehirlerin sağlık riskleri arasında hava kirliliği ve kötü konut koşulları da bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 4,4 milyardan fazla kişinin kentsel alanlarda yaşadığını bildirdi.

DSÖ, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"(Dünya genelinde) 4,4 milyardan fazla kişi kentsel alanlarda yaşıyor." denilen paylaşımda, söz konusu oranın dünya nüfusuna kıyasla 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 70'e yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, şehirlerin hava kirliliği, güvensiz ulaşım, kötü konut koşulları ve iklim kaynaklı tehlikeler dahil olmak üzere sağlık risklerinin en yoğun olduğu alanlar arasında yer aldığına da vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı! Cezaevine geri gönderildi

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor
Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan hareket