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Dünya Otizm Farkındalık Günü

AA - Emel Sampri - Güncel
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Dünya Otizm Farkındalık Günü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Plevne İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerine katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Plevne İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerine katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Plevne İlkokulu işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İl Başkanı İba, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali katıldı.

Öğrencilerle pasta kesilmesinin ardından ellerde mavi balonlarla yürüyüş yapıldı.

AA / Emel Sampri - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Edirne, Otizm, Güncel, Haberler

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