Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin cenaze töreni (2)
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Son dakika gündem haberine göre Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenazesinin kabristana getirilişi Karadavi'nin cenazesi Meseymir Kabristanı'na defnedilmesi DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin...
Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenazesinin kabristana getirilişi
Karadavi'nin cenazesi Meseymir Kabristanı'na defnedilmesi DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karadavi'nin cenazesi töreninin ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Güncel