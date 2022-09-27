Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin cenaze töreni (2) Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenazesinin kabristana getirilişi Karadavi'nin cenazesi Meseymir Kabristanı'na defnedilmesi DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin... Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenazesinin kabristana getirilişi Karadavi'nin cenazesi Meseymir Kabristanı'na defnedilmesi DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karadavi'nin cenazesi töreninin ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Katar Dünya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin cenaze töreni (2) - Haberler

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