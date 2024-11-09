Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye'nin Sürdürülebilir Kentleşme Vurgusu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'yi temsilen Mısır'ın Kahire kentinde gerçekleştirilen 12'nci Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. ' Çocuk ve Gençlik Meclisi' oturumunda söz alan Bulut, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkat çekti. Bulut, Türkiye'nin ulusal bayramlarla çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlatarak, gençlerin enerjisi ve çocukların bilinciyle daha yeşil, dirençli kentler hedeflendiğini belirtti. Bulut konuşmasında, Türkiye'de yürütülen 'Sıfır Atık' projesi ile 'Çevre ve Çocuk Akademisi' gibi eğitim projelerine ve Türkiye'nin afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına da değindi.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI

12'nci Dünya Şehircilik Forumu'nun 2'nci gününde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Ömer Bulut, Türkiye'nin herkes için yeterli barınma sağlama hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve konut ile sürdürülebilir kentleşme alanında kaydettiği gelişmelere değindi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesinde Türkiye'de yürütülen faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Toplantının ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulandı ve şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bu zabıt ile 2 ülkenin sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi.