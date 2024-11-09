Üye Girişi
Haberler

Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye'nin Sürdürülebilir Kentleşme Vurgusu

Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye'nin Sürdürülebilir Kentleşme Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 12'nci Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye'nin çocuklar ve gençlerle daha yeşil, dirençli kentler hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 12'nci Dünya Kentsel Forumu'nda, Türkiye'nin ulusal bayramlarla çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlatarak, gençlerin enerjisi ve çocukların bilinciyle daha yeşil, dirençli kentler hedeflendiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'yi temsilen Mısır'ın Kahire kentinde gerçekleştirilen 12'nci Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. ' Çocuk ve Gençlik Meclisi' oturumunda söz alan Bulut, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkat çekti. Bulut, Türkiye'nin ulusal bayramlarla çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlatarak, gençlerin enerjisi ve çocukların bilinciyle daha yeşil, dirençli kentler hedeflendiğini belirtti. Bulut konuşmasında, Türkiye'de yürütülen 'Sıfır Atık' projesi ile 'Çevre ve Çocuk Akademisi' gibi eğitim projelerine ve Türkiye'nin afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına da değindi.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI

12'nci Dünya Şehircilik Forumu'nun 2'nci gününde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Ömer Bulut, Türkiye'nin herkes için yeterli barınma sağlama hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve konut ile sürdürülebilir kentleşme alanında kaydettiği gelişmelere değindi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesinde Türkiye'de yürütülen faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Toplantının ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulandı ve şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bu zabıt ile 2 ülkenin sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran davasında savcıdan 'Tutukluluk devam etsin' talebi

Narin Güran davasında 3. gün! İşte savcının tutuklular için talebi

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Mahkeme salonundan ilk fotoğraf
Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere "adaylık ilanı" gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir? Real Madrid Osasuna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza'nın yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.