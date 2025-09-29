Dünya Kalp Günü Etkinliği İstanbul'da Gerçekleştirildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kardiyoloji Derneğince "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bağcılar Meydanı'nda kalp sağlığının önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara kalp sağlığı konusunda ücretsiz taramalar gerçekleştirildi.

Mobil sağlık tırlarında tansiyon ve şeker ölçümü yapılırken, uzmanlar kalp sağlığını ilgilendiren sağlıklı beslenmeyle ilgili de vatandaşlara bilgi verdi.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Özge Coşan Baş, bu etkinlikte ulaşabildikleri her vatandaşın kalp sağlığı hakkında bilgi edinmesini, gerekli taramalarının yapılmasını ve sağlıklı bir kalp için daha fazla neler yapabileceklerini öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Baş, "Onlara neden gerçekten kalp sağlığı için taramalar yaptırmaları gerektiğini ve bugün neden burada olmak istediğimizi anlatıyoruz. Sonrasındaki boy kilo ölçümlerini ve vücut kitle indeksi hesaplamalarını yapıyoruz. Boy, kilo, bel çevresi ölçümlerinin olması gereken ideal aralıklarını, ideal aralıkta olmasının önemini, olmaması halinde karşılaşabilecekleri sorunları anlatıyoruz. Daha sonra hekimlerimiz ile diyetisyenimiz sağlıklı bir kalp için nasıl beslenmeleri gerektiğini, faydalı ve zararlı olabilecek besinleri anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Kalp sağlığında erken teşhis hayat kurtarıyor"

Baş, akabinde fizyoterapistlerin hareket etmenin sağlıklı yaşam için önemini anlattığını, psikologların da ruh sağlığı ve fiziksel sağlığın bir bütün oluşunu ele aldığını kaydederek, "Aslında burada yaptığımız dünyada ölüm nedenlerinin en büyük kısmını oluşturan kronik hastalıklardan biri olan kalp hastalıklarının uygun takip, öneriler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinde önlenebilir olduğunu vatandaşlarımıza bir kez daha vurgulamak." diye konuştu.

Kalp sağlığında erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Baş, bu tür etkinliklerde vatandaşların kalp hastalıklarını taramalarla önceden öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Baş, vatandaşlara, "Kalp sağlığı için sağlıklı ve dengeli beslenin, yeterli miktarda su için, düzenli hareket edin, tütün ve tütün ürünleri ile alkolden uzak durun. Aile hekiminize başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmenizi yaptırın. Tüm bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmak içinse kendinize en yakın Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret ederek kapsamlı bir sağlıklı hayat danışmanlığı alın." önerilerinde bulundu.

Etkinlik, 1 Ekim'e kadar devam edecek.