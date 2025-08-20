Dünya İnsani Yardım Günü'nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Krizler Devam Ediyor
Dünya genelinde anılan Dünya İnsani Yardım Günü, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın insani yardım alanında ciddi krizlerle karşı karşıya olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Gazze, Sudan, Suriye, Lübnan ve Yemen'de açlık, hastalık ve çatışmalarla mücadele eden insanlar için yardım çabaları yetersiz kalıyor.
HARTUM, 20 Ağustos (Xinhua) -- Dünya İnsani Yardım Günü, salı günü dünya genelinde anılırken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi özellikle insani yardım alanında en ciddi krizlerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
Gazze, Sudan, Suriye, Lübnan ve Yemen'de silahlı çatışmaların yanı sıra açlık, hastalık ve çökmüş altyapı sorunları yaşanıyor. Bu bölgelerde yiyecek bulmak, ilaç temin etmek veya su taşımak gibi günlük ihtiyaçları karşılama çabaları dahi hayati risk taşıyor.
Savaşın sürdüğü bölgelerde açlık ve salgın hastalıkların kaçınılmaz hale geldiği görülüyor. İnsani yardım sevkiyatları bu süreci yavaşlatabilse de, çatışmaların sona ermesi için siyasi irade olmadan bu çabalar yetersiz kalıyor.