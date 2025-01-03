Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

Fatihler JÖH Ekibi, Uluslararası Nişancı Yarışmasında İkincilik Elde Etti

Fatihler JÖH Ekibi, Uluslararası Nişancı Yarışmasında İkincilik Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nda ikincilik kazanan Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi, jandarma teşkilatının gururu oldu.

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nda ikincilik kazanan Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi, jandarma teşkilatının gururu oldu.

Düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Hakkari Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat birlikleri, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Aldıkları zorlu eğitimlerle 7 gün 24 saat göreve hazır olan JÖH birlikleri, terörle mücadelede sağladıkları başarının yanı sıra yarışmalarda elde ettikleri derecelerle de göz dolduruyor.

Nişancılıkta farkındalığın sağlanması, mesleki kültürün oluşturulması, keskin nişancıların moral, motivasyon ve güvenlerinin artırılması ile terörle mücadelede edinilen tecrübenin paylaşılması amacıyla İzmir'de 11-17 Kasım'da uluslararası düzeyde organize edilen yarışmaya katılan Fatihler JÖH Tabur Komutanlığı ekibi, önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen, ekip (unsur) olarak ikinci oldu.

Elde ettikleri dereceyle jandarma teşkilatını gururlandıran Yağcı ve Özmen, kazandıkları başarıyı şehit ve gazi olan silah arkadaşlarına armağan etti.

Yağcı, AA muhabirine, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış¸ Alanı'nda düzenlenen yarışmada, şehitlerden aldıkları şuur, komutanlarının olumlu yönlendirmesiyle yaptıkları fedakar çalışmalar sonucunda ikinci olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yarışma için görevlendirildikleri günden itibaren organizasyonda başarı elde edeceklerine inandıklarını anlatan Yağcı, "Hazırlık evresinde bize desteklerini esirgemeyen komutanlarımıza, Fatihler JÖH taburunda görev yapan ve yarışma esnasında bize olan inançlarını kaybetmeyen silah arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Elde ettiğimiz bu başarıyı da kahramanca mücadele ederken şehit ve gazi olmuş tüm silah arkadaşlarımıza armağan ediyoruz." dedi.

"Ara, bul, yok et"

Adını, 27 yıl önce kentte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Bülbül'den alan Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın terör ve teröristle mücadeleye milli imkanlarla hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Bu uğurda daha başarılı olabilmek için eğitim, spor ve atış faaliyetlerimize devam etmekteyiz. İl sınırları içinde, görev verildiği takdirde başka bölgelerde de 'ara, bul, yok et' misyonuyla, şehitlerimizden aldığımız güç, kuvvet ve tecrübeyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülke sınırları içinde Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ekipleri sayesinde terör örgütleri yok denecek seviyeye kadar indirgenmiştir. Tarihinde sayısız kahramanlıkları bulunan, her türlü operasyonda görev almış, yurt içinde ve yurt dışında da sayısız başarılar elde etmiş Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelesine devam edecektir."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
img

En düşük emekli aylığı için hesap yapıldı, işte çıkan rakam
img

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
img

Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!
Sema Aydemir'in Survivor'da düşmanıyla karşılaştığı o an!

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.