Haberler

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, İstanbul seli sonrası dere yatakları için uyarıda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Doğayı Koruma Vakfı, İstanbul seli sonrası dere yatakları için uyarıda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, İstanbul'daki sel felaketinin ardından hayatını kaybeden iki yurttaş için başsağlığı diledi. Vakıf, iklime dirençli kentler için dere yatakları ve taşkın alanlarının yapılaşmaya açılmaması, imar planlarında korunması çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı, İstanbul'da yaşanan sel felaketinden dolayı, "Kentler planlanırken doğanın işleyişini gözeten, suya ve doğal alanlara yer açan bir yaklaşım benimsenmeli. İklime dirençli kentler için, dere yatakları ve taşkın alanları yapılaşmaya açılmamalı, imar planlarında korunmalı" açıklamasını yaptı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından hayatını kaybeden iki yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İstanbul'da ve selden etkilenen diğer illerimizde yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeni can kayıplarının yaşanmamasını temenni ediyoruz. İklim krizi, aşırı yağışların daha sık ve şiddetli yaşanması riskini artırıyor. Yağışların afete dönüşmesinde ise kentlerin nasıl planlandığı, doğal alanların ne ölçüde korunduğu ve altyapının bu koşullara ne kadar hazır olduğu belirleyici rol oynuyor.

"DOĞAYLA UYUMLU KENTLER MÜMKÜN"

Kentler planlanırken doğanın işleyişini gözeten, suya ve doğal alanlara yer açan bir yaklaşım benimsenmeli. Yoğun yapılaşma nedeniyle suyun toprağa sızamaması, yeşil alanların azalması, dere yataklarının kapatılması ya da taşkın alanlarının yapılaşmaya açılması ve altyapının aşırı yağışlara hazır olmaması… Bütün bunlar, suyun doğal akışını engelleyerek sokaklarda, alt geçitlerde ve binalarda su baskınlarına yol açıyor. Çözüm, yağmur suyunu bir an önce kentten uzaklaştırmaya çalışmak değil, suya kent içinde yer açmak: Yağmur suyunu emen, tutan, yavaşlatan ve doğal yollarla toprağa süzülmesini sağlayan sünger şehirler.

İklime dirençli kentler için, dere yatakları ve taşkın alanları yapılaşmaya açılmamalı, imar planlarında korunmalı. Kapatılan dere yatakları, mümkün olan yerlerde yeniden açılmalı. Orman, yeşil alan ve sulak alanlar yapılaşmaya feda edilmemeli. Geçirgen zeminler, yeşil çatılar ve yağmur bahçeleri gibi yağmur suyunu tutan ve toprağa kazandıran sünger şehir uygulamaları yaygınlaştırılmalı. Park ve sokaklar dahil kamusal alanlardaki altyapı, aşırı yağışlara karşı güvenli ve dirençli hale getirilmeli; erken uyarı sistemleri güçlendirilmeli. Doğayla uyumlu kentler mümkün. Afetler geleceğimiz olmasın!"

Kaynak: ANKA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı

Statları yıkılmıştı! Maçlarını o iki şehrimizde oynamak istiyorlar
Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü

Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı

Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti