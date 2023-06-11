Dünya'da İlk Kez Denenen Yöntemle Kara Dut Fidanları Üretildi

- Dünya da ilk kez denendi, çiftçilerden yoğun ilgi gördü

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde dünyada ilk kez daldırma yöntemi ile üretilen Kara Dut fidanları, çiftçilerin yoğun ilgisini gördü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Karadut serasında dünya daha önce denenmemiş bir yöntemle Karadut fidanı üretimi yapılıyor. 45 derecelik açılarla dikilen Karadutlar sezon boyunca yatırılarak üretimin artması sağlandı. Daldırma yöntemi adı verilen bu yetişme şeklinde üretimin arttığını belirten Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, "Burada dünyada ilk kez denenen bir daldırma yöntemiyle Fidan üretimi başlattık. Fidanları öncelikle Biz 45 derecelik açılarla diktik daha sonra sezon boyunca yavaş yavaş yatırarak yerle bir yapmaya çalıştık. Sezon içerisinde oradan çıkan her sürgün bizim için yeni bir fidan oldu. elma ve armut türlerinde zaten hali hazırda kullanılan bir yöntemdi ama karadut yetiştiriciliği için Fidan üretimi için ilk kez Biz denedik ve Başarılı sonuçları aldık" dedi.

"Dünyada ilk kez denenen bir daldırma yöntemiyle Fidan üretimi başlattık"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim dalı Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, "Bu görmüş olduğunuz alan bizim üzümsü meyveler fidan üretim parselimizdir. Burada 3 tane ana seramız var. Bu ana seralarımız özel olarak dizayn edilmiş. Burada yaptığımız üretimler sayesinde mümkün olduğunca farklı türlerde Fidan üretimi sağlıyoruz. Seramız kara dut damızlık parselimizdir. Burada dünyada ilk kez denenen bir daldırma yöntemiyle Fidan üretimi başlattık. Fidanları öncelikle Biz 45 derecelik açılarla diktik daha sonra sezon boyunca yavaş yavaş yatırarak yerle bir yapmaya çalıştık. Sezon içerisinde oradan çıkan her sürgün bizim için yeni bir fidan oldu. elma ve armut türlerinde zaten hali hazırda kullanılan bir yöntemdi ama karadut yetiştiriciliği için Fidan üretimi için ilk kez Biz denedik ve Başarılı sonuçları aldık. Almış olduğunuz fidanlardan çelikle çoğaltma ünitemiz içinde Biz mümkün olduğunca materyal temin ediyoruz. Ardından buradan almış olduğumuz çeliklerimizi hemen yan tarafta bulunan çelikle çoğaltma seramız da köklendiriyoruz. Bu sayede çelikle karadut ve diğer türlerde fidan üretimi sağlıyoruz. Bu işlemin sonunda da fidanları doğrudan bir şekilde doğaya dikmemek için gölge serası olarak adlandırdığımız seramızda bekleterek yaşayacağı problemleri aşmasını bekliyoruz. En sonunda orada bekleyen bitkilerimiz tabiatla buluşuyor." dedi.

Bu yöntem üretimi kat kat arttırdı

Saraçoğlu, bu yöntemin üretimi kat kat arttırdığını ifade edip, "Bizim için burada ürettiğimiz önemli türler var. En önemli olanı Karadut ve Karadutun yanında Mor Dut, Parmak Dut, Siyah Dut ve böğürtlen gibi bitkilerimizi çoğaltma yapıyoruz. Biz burada saydığımız türleri yetiştiriyoruz ama çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni türler geldikçe farklı çalışmalar yapıyoruz. Halkımızdan talepler gelir ise yetiştirme ve çoğaltma işlemi yapıyoruz. Fakültemizde yıllardır birçok hocamız ve biz çiftçilerle bir arada olduğumuz için iletişimimiz gayet iyi durumda. Burada ürettiğimiz fidanlara rağbet oldukça fazla bizlerde kaliteli ve piyasa da az olan ürünlerle onlara destek olmaya çalışıyoruz. Normal de bu yöntem de yaklaşık olarak bine yakın Karadut fidanı üretebiliriz. Çelikle çoğaltma işlemiyle 5 bine yakın kapasiteye çıkabiliriz. Biz burada sadece üretim yapmıyoruz, çeşitli bilimsel çalışmalar da yürütüyoruz. Bilimsel çalışmalar yaptığımız dönemde üretim sayımız azalıyor. Burası 5-6 bin kapasiteli bir tesis burası diğer bahsettiğim türlerde de üretim yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.