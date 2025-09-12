Haberler

Dülük Antik Kenti, inanç ve kültür turizminin merkezi olacak

Dülük Antik Kenti, inanç ve kültür turizminin merkezi olacak
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan ve Roma döneminin inanç merkezleri arasında yer alan Dülük Antik Kenti'nin turizm merkezi olacağını belirtti.

Güzelbey, yaptığı açıklamada toplumun her kesiminin, daha yaşanabilir kent hedefiyle hareket ettiklerini kaydetti.

Bugün sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep'in henüz tam olarak keşfedilmemiş değerleri olduğunu ifade eden Güzelbey, bunların en başında da taş ve bakır çağlarından itibaren binlerce yıldır kesintisiz iskan görmüş, Hititler, Medler, Asurlular, Persler, Makedonya Kralı Büyük İskender İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Dülük Antik Kenti'nin yer aldığını aktardı.

Dülük Antik Kenti ile ilgili master planı çalışmasına 3 yıl önce Ömer Selçuk Baz ve ekibiyle başladıklarını hatırlatan Güzelbey, Koruma kurulundan bu ay onaylanan proje için artık eyleme geçme zamanı geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Kebertepe'deki mağara ve karşılama merkezi, Şehitkamil Belediyesi'nin taş ocağı kaya mezarlar ve köy alanı sokak sağlıklaştırması kısımlarını üstlenmeleriyle uygulama süreci başlamış oldu. Biz de Kent Konseyi olarak elimizden geldiğince destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
