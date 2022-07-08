Duhok'ta kurbanlık hayvan pazarı Kurbanlık hayvan pazarından drone görüntüleri Kurbanlık hayvanlardan detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Kovid-19 pandemisi sonrası ilk defa kalabalık olarak kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar, kent merkezinde kurulan canlı hayvan pazarına getirildi. Kurbanlık hayvan pazarından drone görüntüleri Kurbanlık hayvanlardan detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Kovid-19 pandemisi sonrası ilk defa kalabalık olarak kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar, kent merkezinde kurulan canlı hayvan pazarına getirildi. AA / Mohammed Bamarni - Güncel Kurban Bayramı Duhok Irak Güncel Haberler

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