Duhok'ta kurbanlık hayvan pazarı
AA - Mohammed Bamarni - Güncel
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Kurbanlık hayvan pazarından drone görüntüleri Kurbanlık hayvanlardan detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Kovid-19 pandemisi sonrası ilk defa kalabalık olarak kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar, kent merkezinde kurulan canlı hayvan pazarına getirildi.
Kurbanlık hayvan pazarından drone görüntüleri
Kurbanlık hayvanlardan detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Kovid-19 pandemisi sonrası ilk defa kalabalık olarak kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar, kent merkezinde kurulan canlı hayvan pazarına getirildi.
AA / Mohammed Bamarni - Güncel