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Duhok'ta kurbanlık hayvan pazarı

AA - Mohammed Bamarni - Güncel
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Kurbanlık hayvan pazarından drone görüntüleri Kurbanlık hayvanlardan detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Kovid-19 pandemisi sonrası ilk defa kalabalık olarak kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar, kent merkezinde kurulan canlı hayvan pazarına getirildi.

Kurbanlık hayvan pazarından drone görüntüleri

Kurbanlık hayvanlardan detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde Kovid-19 pandemisi sonrası ilk defa kalabalık olarak kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar, kent merkezinde kurulan canlı hayvan pazarına getirildi.

AA / Mohammed Bamarni - Güncel

Kurban Bayramı Duhok Irak Güncel Haberler

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