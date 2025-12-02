Düğünde Silahlı Saldırı: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde düğün salonunda tabanca ile açtığı ateşle Adnan Pekgöz'ü (19) öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Aziz Asma (19) yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Haziran akşamı Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Aziz Asma, davetlilerle birlikte halay çeken Adnan Pekgöz'e, tabancayla defalarca ateş etti. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı, Asma ise kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Pekgöz'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi. Yakalanan Aziz Asma, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'Kasten tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Saldırı anı ise düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aziz Asma'nın halay çeken Pekgöz'ün arkasında şarjörü tabancasına taktıktan sonra defalarca ateş etmesi, saldırıyı fark eden Pekgöz'ün kaçmaya çalışırken yere yığılması, davetlilerin yaşadığı panik, ardından şüphelinin silahı çevredekilere tutup olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

'SİLAHI DÜĞÜNDE HAVAYA SIKMAK İÇİN YANIMA ALMIŞTIM'

Olaya ilişkin Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya Adnan Pekgöz'ün avukatı ve aynı zamanda yakını Melek Pekgöz ile ailesi katıldı. Tutuklu sanık Aziz Asma ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Aziz Asma, 25 Kasım'da görülen ilk duruşmadaki ifadelerini yineleyerek, "Daha önce beni dövmüştü. Daha sonra büyüklerin araya girmesiyle beraber yeniden barıştırıldık. Ama sağda solda, arkadaşlarına 'Ben Aziz'i öldüreceğim' diye söylemlerde bulunuyormuş. Olayın yaşandığı gün, ben ve ailem davet edildiğimiz düğün salonuna gittik. Silahı düğünde havaya sıkmak için yanıma almıştım ve düğünün başlamasını bekledim. Orada Adnan'la karşılaştık. Düğün salonu girişinde bana başını sallayarak içeri girdi. Korktum kendimi korumak için kapıda beklemeye devam ettim. O an karşılaştığımızda belimdeki silahı çekip ayağından vurmaya karar verdim. Silah sekip karın bölgesine isabet etti. Daha sonra halı sahaya saklanıp polisi aradım ve onlara teslim oldum. Diğer yaralılardan haberim yoktu. Planlanmış bir şey yok. Planlamış olsaydım oraya ailemle gitmezdimö dedi.

Mahkeme heyeti, verilen 5 dakikalık aranın ardından Aziz Asma'nın 'Kasten tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

'HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI'

Duruşmanın ardından Pekgöz'ün avukatı ve ailesi, adliye bahçesinde açıklamada bulundu. Aile avukatı Melek Pekgöz, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Bugün Adnan Pekgöz'ün karar duruşması gerçekleştirildi. Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın TCK 82 1-A bendinden cezalandırılmasına karar verdi. O yüzden sanık, ağırlaştırışmış müebbet aldı. Hiçbir takdiri indirim de uygulanmadı. Sanık, Adnan Pekgöz'ü planlayarak ve soğukkanlılıkla düğün salonunda arkadan vurarak öldürmüştü. Bu karar hepimizin yüreğine birazcık da olsa su serpti. Biz olay sonrasında her zaman haktan ve hukuktan olmaya çalıştık, aile de hep bu şekilde ilerledi. Adalet yerini buldu diyebilirizö diye konuştu.

Anne Güler Pekgöz ise kararın sevindirici olduğunu ifade ederek, "Hem sevincim hem de üzüntüm çok yüksek. Adnan geri gelmedi farkındayım. Ama Allah'a ve devletime olan inancım tektir. Adnan'ın annesi olarak gurur duyuyorum. Kendi oğlumla hem dirisiyle hem ölüsüyle gurur duyuyorumö dedi.

Baba Aydın Pekgöz de adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Aziz Asma'nın, yaralanan 3 kişiye yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten yaralama' ile 'Ruhsatsız silah satın alma, bulundurma ve taşıma' suçlarından hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,