Düğünde Kavga: Ö.Ö. Tabancayla Ağır Yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada tabancayla vurulan Ö.Ö., ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ö., kim tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerini isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ö.Ö., yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ö., buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.