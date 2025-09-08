Haberler

Düğünde Kavga: Ö.Ö. Tabancayla Ağır Yaralandı

Düğünde Kavga: Ö.Ö. Tabancayla Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada Ö.Ö. tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada tabancayla vurulan Ö.Ö., ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.Ö., kim tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerini isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ö.Ö., yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ö., buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.